Найден самый эффективный метод защиты костной ткани после удаления зуба

Исследователи Сеченовского университета установили, что наилучшие результаты по сохранению объема костной ткани после удаления зуба достигаются при использовании остеопластических материалов животного происхождения вместе с коллагеновыми мембранами. Об этом специалисты сообщили « Газете.Ru ».

Ученые проанализировали рандомизированные контролируемые исследования, опубликованные за последнее десятилетие. Сопоставление данных показало, что такая методика заметно уменьшает потерю костного объема и формирует более подходящие условия для последующей установки имплантатов.

Специалисты отмечают, что убыль кости после удаления зуба остается серьезной проблемой в хирургической стоматологии. В течение первых месяцев ширина альвеолярного гребня может сократиться на 30–50%, что в дальнейшем затрудняет имплантацию и может ухудшать как функциональный, так и эстетический результат лечения.

Проведенный обзор показал, что применение остеопластических заполнителей эффективнее естественного заживления без дополнительных вмешательств. Наиболее стабильные показатели продемонстрировали материалы на основе компонентов животного происхождения — они сохраняют форму и служат основой для формирования новой костной ткани. Использование коллагеновых мембран дополнительно изолирует зону удаления и поддерживает пространство, необходимое для регенерации.

Авторы работы пришли к выводу, что активное ведение лунки после удаления зуба существенно снижает риск выраженной потери кости. По их оценке, как натуральные, так и синтетические регенеративные материалы работают лучше, чем ожидание самопроизвольного заживления, при котором уменьшение объема кости происходит почти неизбежно, а последующее восстановление оказывается более сложным.

Ожидается, что результаты анализа помогут практикующим врачам точнее подбирать тактику лечения с учетом клинической ситуации и запросов пациента, а также могут быть использованы при обновлении профессиональных рекомендаций в области хирургической стоматологии.

