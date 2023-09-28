Больница в городском округе Электросталь вновь распахнула двери пациентам после масштабного ремонта

Через тщательный ремонт прошла ЦМСЧ-21 в городском округе Электросталь. Сейчас медицинское учреждение вновь начало принимать жителей муниципалитета.

Как рассказали в администрации округа, в учреждении открылось инфекционное отделение, где созданы комфортные условия для пациентов, установлено современное оборудование и завезена новая мебель. В отделении будет проводиться весь комплекс диагностических и лечебных манипуляций.

«На базе медсанчасти открылось первичное сосудистое отделение, которое оснащено всем необходимым оборудованием для оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения», – добавили в администрации городского округа Электросталь.

Кроме того, полностью завершились ремонтные работы в корпусе детского соматического, физиотерапевтического отделения, а также женской консультации.

Однако на этом преображение медучреждения не закончится. В ближайшем будущем здесь будет расширен региональный сосудистый центр, обслуживающий порядка 650 000 жителей Подмосковья.

Также на базе больницы собираются открыть отделение кардиохирургии. Здесь будут выполняться разные виды оперативных вмешательств, в том числе стентирование и операции на открытом сердце.