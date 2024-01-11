Больница в Городском округе Пушкинский Подмосковья получила новое оборудование для диагностики

Выверенный диагноз поможет медикам поставить гибкий фиброскоп с системой фото- и видеозахвата. Специалисты уже по достоинству оценили препарат, который дает четкую картину на экране. Как отмечает заведующий лор-отделением Богдан Юрьевич Кулешов, фиброскоп отличается от рентген-снимка тем, что позволяет понять и оценить полную ситуацию по заболеванию. При этом пациент во время обследования не испытывает серьезного дискомфорта из-за малого размера рабочей части прибора.

Уже скоро аналогичный аппарат будет применяться в поликлинике № 1.

Оборудование, добавим, приобретено по программе «Здравоохранение Подмосковья» за 5,4 миллиона рублей.