Больница в Городском округе Пушкинский Подмосковья получила новое оборудование для диагностики
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Пушкинская больница имени профессора Розанова В.Н. оснащена уникальным прибором для выявления заболеваний верхних дыхательных путей.
Выверенный диагноз поможет медикам поставить гибкий фиброскоп с системой фото- и видеозахвата. Специалисты уже по достоинству оценили препарат, который дает четкую картину на экране. Как отмечает заведующий лор-отделением Богдан Юрьевич Кулешов, фиброскоп отличается от рентген-снимка тем, что позволяет понять и оценить полную ситуацию по заболеванию. При этом пациент во время обследования не испытывает серьезного дискомфорта из-за малого размера рабочей части прибора.
Уже скоро аналогичный аппарат будет применяться в поликлинике № 1.
Оборудование, добавим, приобретено по программе «Здравоохранение Подмосковья» за 5,4 миллиона рублей.