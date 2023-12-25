Больницам Подмосковья с января передали 175 новых УЗИ-аппаратов

Подмосковным медучреждениям с начала года передали 175 новых УЗИ-аппаратов, рассказали в областном Минздраве. На закупку оборудования было направлено более миллиарда рублей.

Техника поступила в сорок восемь больниц, в том числе в Щелково, Коломне, Лобне, Воскресенске, Солнечногорске.

В общей сложности, за два года медучреждения региона получили свыше 330 УЗИ-аппаратов. На их закупку было направлено более двух миллиардов рублей.