Больницам Подмосковья с января передали 175 новых УЗИ-аппаратов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Подмосковным медучреждениям с начала года передали 175 новых УЗИ-аппаратов, рассказали в областном Минздраве. На закупку оборудования было направлено более миллиарда рублей.
Техника поступила в сорок восемь больниц, в том числе в Щелково, Коломне, Лобне, Воскресенске, Солнечногорске.
В общей сложности, за два года медучреждения региона получили свыше 330 УЗИ-аппаратов. На их закупку было направлено более двух миллиардов рублей.
«Современное ультразвуковое оборудование необходимо для диагностики различных патологий внутренних органов. Поэтому мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторные отделения современной медтехникой», - отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.