Больницу в подмосковном Видном оснастили современным оборудованием
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
Медики Видновской районной клинической больницы по поручению губернатора Андрея Воробьева получили новое видеоэндоскопическое оборудование стоимостью более 30 миллионов рублей.
Техника оснащена видеокамерой, что позволяет выявить заболевания на самой ранней стадии, включая онкологию.
«С помощью видеогастроскопа исследование больного проходит очень быстро, всего несколько минут. По сравнению с оборудованием предыдущего поколения новый аппарат отличается легкостью, маневренностью, большей комфортностью для пациента и врача», — подчеркивает врач-эндоскопист Людмила Бухтеева.
В Московской области, напомним, действует специальная программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 – 2025 годы.