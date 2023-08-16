Больницу в подмосковном Видном оснастили современным оборудованием

«С помощью видеогастроскопа исследование больного проходит очень быстро, всего несколько минут. По сравнению с оборудованием предыдущего поколения новый аппарат отличается легкостью, маневренностью, большей комфортностью для пациента и врача», — подчеркивает врач-эндоскопист Людмила Бухтеева.