Больницу в подмосковных Озерах не станут закрывать на время ремонта

В период капитального ремонта больницы в Озерах (Городской округ Коломна) медицинская помощь будет оказываться в прежнем рабочем режиме. Об этом сообщил главврач Коломенской областной больницы Олег Митин на специальной встрече с инициативной группой.

Когда стало известно о грядущем ремонте, некоторые жители Озер стали проявлять вполне понятное беспокойство. Людей волновало, как будет оказываться медицинская помощь, куда будут доставляться больные, нуждающиеся в госпитализации и стационарном уходе. На все вопросы Олег Митин дал исчерпывающие ответы.

В настоящий момент идет подготовка к масштабному ремонту пятиэтажного корпуса, который, заметим, давно назрел. При этом модернизация будет проведена в один этап. Руководство городского округа и Коломенской областной больницы, чтобы не закрывать находящиеся в корпусе стационарные отделения, приняли решение переместить часть коек из отделения хирургии в здание, где находится роддом — там для этого изысканы помещения.

«Главное сделать так, чтобы жители Озер не почувствовали никаких негативных изменений в оказании медицинской помощи», — подчеркивает Олег Митин.

Ремонт стационара в Озерах планируют завершить во втором квартале следующего года. Здесь будут обновлены потолки, стены, внутренние коммуникации, устроены комфортные палаты, процедурные кабинеты, комнаты ожидания и многое другое. В больнице также заработают геронтологическое отделение и травмпункт.