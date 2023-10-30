Больницы Ямала получили новое медоборудование для исследования костной ткани пациентов

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , его доставили в медицинские учреждения Нового Уренгоя, Ноябрьска, а также Надыма. До этого подобный аппарат находился только в окружной больнице. Поэтому пациентам приходилось отправляться в соседние регионы для диагностики заболевания.

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о том, что 3 местные больницы получили аппараты для диагностики остеопороза – так называемые денситометры.

Это удалось реализовать благодаря обращению жительницы Ноябрьска. Она направила свою просьбу о приобретении оборудования губернатору автономного округа в социальных сетях.

Благодаря денситометру пациент может сразу же узнать, каков возраст его костной ткани, а также спрогнозировать и оценить риск переломов в ближайшие десять лет. Это довольно актуально, поскольку в ЯНАО ежегодно увеличивается количество больных остеопорозом.