«Больницы напоминают хороший отель»: Вице-мэр Москвы рассказала об изменениях в городе

Москва заметно преобразилась за последние 10 лет. Но это – не повод останавливаться на достигнутом. Об изменениях в столице рассказала Анастасия Ракова. Она является заместителем мэра Москвы по социальным вопросам.

Несмотря на то, что при разработке решений для Москвы упор делается на лучшие мировые практики, столица России все же опережает зарубежных коллег. Например, если говорить о капремонтах в поликлиниках, то масштабами программы можно поразить любого.

Также внимания заслуживает и то, что помимо ремонта и создания новых медицинских объектов, происходит и переосмысление в плане их восприятия пациентами. Конечно, лучшее оборудование, квалифицированные врачи и выстроенная логистика – это хорошо, но не менее важна и сама атмосфера, как отметила Ракова.

«Мы начинаем менять стандарты сервиса, создавать в системе здравоохранения другую среду и атмосферу заботы, стараемся проактивно выходить к пациентам, снять с них лишние заботы, оказать поддержку», – сказала вице-мэр столицы по социальным вопросам.

Также Ракова подчеркнула, что впереди предстоит еще много работы, но «вектор намечен». Об этих и других изменениях, которые произошли и еще произойдут в Москве, можно прочитать в полноценном материале, который подготовил сайт aif.ru.