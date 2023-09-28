Больницы Ташкента переполнены пострадавшими в результате взрыва у аэропорта, есть погибшие - СМИ

Как сообщается в местных пабликах, счет погибших может идти на десятки, а то и сотни человек.

По одной из версий причиной взрыва мог стать теракт, по другой взорвался склад аккумуляторных батарей для электромобилей. Пока основной предварительной причиной произошедшего называется последняя.

С официальным заявлением по факту происходящего выступило МЧС Узбекистана. В ведомстве пояснили, что на место взрыва в районе ташкентского аэропорта с огнем пытаются справиться 16 пожарно-спасательных бригад.

«Поступило сообщение о пожаре, вызванном сильной вспышкой на одном из складов Сергелийского района города Ташкента», — говорится в сообщении в аккаунте ведомства в соцсетях.

Как добавили в МЧС, к настоящему времени «информации о пострадавших и гибели граждан в результате пожара пока не поступало».