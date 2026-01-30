Больницы в осаде: в России родственникам запретили навещать больных

В Алтайском крае введен комплекс ограничительных мер в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю на больничном находилось почти 12 тысяч жителей, пишет altapress.

Санитарно-противоэпидемические мероприятия коснулись медицинских, социальных и образовательных организаций. В стационарах лечебных учреждений временно запрещены свидания с родственниками, а также организован раздельный прием пациентов с температурой и других посетителей. Это сделано для предотвращения распространения инфекции внутри больниц.

Значительные коррективы внесены в работу образовательной сферы. Частично приостановлен учебный процесс: на карантин отправлены четыре класса в трех школах и тринадцать групп в десяти детских садах региона. Хотя статистика отмечает незначительное снижение числа новых случаев заболевания по сравнению с предыдущим периодом, общий уровень заболеваемости ОРВИ остается стабильно высоким, что и вынудило власти сохранить профилактические ограничения. Ведомство призывает жителей края соблюдать меры предосторожности, чтобы сдержать дальнейший рост инфекции.