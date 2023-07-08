Больную раком Заворотнюк высмеяли в сети за высокомерность

Как сообщает портал «Дни.ру» , звезду сериала «Моя прекрасная няня» выставили не в самом лучшем свете. Стилист Александр Рогов назвал ее актрисой «ниже уровнем».

Несколько лет жизнь и состояние Анастасии Заворотнюк покрыта мраком. Всеми подробностями владеют только близкие, а в это время в сети активно распускают новые слухи. Так недавно всплыла ситуация, которая опорочила честь онкобольной актрисы.

По словам Александра Рогова, она – довольно высокомерная особа, что порой вызывает смех. Это доказала одна история, которую вспомнил стилист. Согласно его легенде, однажды «прекрасная няня» отказалась сниматься в рекламе шампуня из-за одежды, которую ей предоставили из масс-маркета. Об этом она узнала благодаря биркам. Тогда модный ассистент звезды втайне отпорола их, пришив новые и «элитные», вещи с которыми Заворотнюк с радостью примерила.

Публика разделилась на два лагеря: у одних поведение актрисы вызвало смех, другие выступили против издевательств над больным человеком.