Нефтегаз, цифра и банки: 12 российский компаний, акции которых выгодно покупать в 2026 году

Акции финансового сектора и цифровых компаний сегодня являются наиболее безопасными для вложений простых граждан. При грамотном формировании инвестиционного портфеля годовой доход даже от покупки на ₽100 тыс. может достичь ₽30 тыс., однако более реальной остается сумма до ₽10-20 тыс. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко. Эксперт назвала топ-12 российских компаний, акции которых выгодно покупать в 2026 году.

Нефтегазовый сектор: шесть компаний, куда можно инвестировать

Как отметила Литвиненко, традиционно для россиян, которые не являются специалистами в области финансовых инструментов, рынок делится на финансовый и нефинансовый секторы. На первом месте с точки зрения привлекательности вложения до конца 2026 года остается нефтегазовый сектор.

«Нефтегазовый сектор продолжает быть основной составляющей формирования бюджета РФ. “Транснефть”, “Газпром”, “Лукойл”, “Татнефть”, “Новатек” и “Роснефть” вполне могут составить пул тех компаний, в акции которых можно вложиться. Конечно, стоит исходить из накопленной суммы и стоимости акций на момент покупки», — считает экономист.

При этом, вкладываясь в акции нефтегазовых компаний, стоит учитывать сопутствующие риски.

«Производственный сектор, нефть и газ находятся в наименее безопасной зоне, потому что они осуществляют поставки за рубеж и зависят от сложившейся геополитической обстановки», — пояснила эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Финансовый сектор: акции каких банков стоит покупать

В безопасном секторе находятся финансовые компании. Литвиненко выделила топ-3 российских банка, акции которых можно покупать в 2026 году.

«”Сбербанк” громогласно отчитался по итогам 2025 года и выплатил дивиденды. В рамках финансового сектора он стоит на первом месте. Если человек сомневается в нефтегазовом секторе, я бы советовала выбирать ”Сбербанк”. Также можно рассматривать “ВТБ” и “ДОМ.РФ”», — перечислила она.

Цифровой сектор: перспективные компании для вложения

Блок телекоммуникаций, а также компании, формирующие собственные цифровые экосистемы, тоже находятся в безопасном секторе, особенно для начинающих инвесторов, считает Литвиненко.

«”МТС”, “Яндекс” и маркетплейс “Озон” — три компании, которые до конца года должны показывать стабильный рост и развитие, учитывая, какое внимание уделяется цифровым технологиям и цифровым инструментам», — отметила экономист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Сколько можно заработать на акциях

Увеличить доходы можно и со ₽100 тыс. Согласно расчетам специалиста, рядовой россиянин при покупке акций на такую сумму, может рассчитывать на годовой доход ₽10-20 тыс.

«Можно грамотно сформировать мультипортфель и заработать ₽20-30 тыс. за год. Но в таком случае, конечно, нужно отслеживать стоимость акций. Нормально получить доход до ₽20 тыс.», — подчеркнула эксперт.

Россиянам, которые не являются специалистами финансового рынка, стоит ограничиться акциями нефтегазового, финансового и цифрового секторов при формировании инвестиционного портфеля, отдавая предпочтение наиболее безопасным областям. В сторону металлургии, недвижимости и потребительского сектора могут смотреть уже профессионалы, заключила Литвиненко.

Среди инструментов инвестирования также выделяются покупка золота и валюты, однако лучший способ сохранить сбережения для простых граждан гораздо проще.