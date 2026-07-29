«Целлюлит меня не беспокоит»: Анастасия Решетова призналась, что набрала вес

Обладательница титула «Первая вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Решетова в очередной раз привлекла внимание поклонников. На этот раз она поделилась откровениями о своей фигуре и образе жизни, пишет The Voice. Модель призналась, что набрала несколько килограммов, но это не стало для нее поводом для паники.

По словам Решетовой, сейчас она не тренируется и не особо следит за весом. В ее рационе есть мучное, но она старается ограничивать себя в десертах, поскольку считает, что сахар вредит фигуре и здоровью. При этом целлюлит ее не беспокоит — даже когда она не придерживается строгого режима, она не переживает из-за этого.

«Даже сейчас, когда я не в режиме, он меня особо не беспокоит. Но думаю, это потому, что я стараюсь все же ограничивать себя в мучном и сладком. Также помогает хороший ручной массаж. Но основа — это питание, гормональный фон и хороший сон», — отметила Анастасия.

Ранее Анастасия Решетова высказывалась об уколах красоты и объясняла, почему не делает ботокс.