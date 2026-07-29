Косилки, квартиры и эстафета добра: как подмосковный «Мазай» спасает ушастых от гибели

Десять лет назад жительница Домодедово взяла домой зайчонка, которого отдавали в добрые руки, — теперь ее реабилитационный центр стал крупной площадкой, где ушастых и даже оленей возвращают к жизни после встречи с косилками и неопытными людьми. Об этом сообщает REGIONS .

Основательница центра Кристина Григорьева, которую в народе уже прозвали Мазаем всея Руси, начинала с одного зверька, но быстро поняла: дикий заяц — не домашний кролик, он прыгает на два метра и живет по ночному графику. Люди, не зная этого, забирают зайчат с полей, кормят обычным молоком и губят — в руках неподготовленных выживает лишь 5% малышей, тогда как в природе шансов у них куда больше. Именно поэтому центр не только лечит, но и просвещает: объясняет, что настоящих сирот мало, а чаще всего люди просто крадут здоровых детенышей, обрекая их на смерть.

Главная беда для зайцев — дачники с косилками. Весной и в майские праздники животные гибнут десятками от черепно-мозговых травм, переломов и открытых ран. В центре таких пациентов выхаживают неделями, но не всех удается вернуть в природу — около 15% остаются на доживание из-за тяжелых увечий.

Среди постоянных жителей — Горыня, найденная в палой траве с ожогами и поврежденными легкими, а также Дружок и Юган, которых неправильно выкормили люди. Но есть и трогательные истории успеха: зайчонок Демид, которого собака принесла в дом в Череповце, был доставлен в центр настоящей эстафетой — десятки добровольцев передавали его по попуткам, и в итоге он окреп и ушел на волю.

В 2026 году центр окончательно переехал из Подмосковья в Тверскую область, в Зубцовский округ — это позволило расширить программы и заняться восстановлением численности зайца, которая за 25 лет сократилась на 61%. Здесь помогают не только ушастым: недавно уникальный случай с оленем, страдавшим миопатией, доказал, что команда умеет ставить на ноги даже копытных.

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