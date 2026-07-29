Сезонный суперфуд: врач раскрыла пользу черники и развеяла популярный миф

Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказала о реальных свойствах черники, которая веками использовалась на Руси как символ мира и даже служила натуральным красителем. Современная наука подтверждает: ягода действительно укрепляет микрокапилляры глаз и борется с холестерином, но чудодейственного восстановления зрения ждать не стоит.

Черника — одна из самых доступных летних ягод, которую едят свежей, сушат и замораживают. Ее сок оставляет стойкие фиолетовые следы на руках и одежде, что и дало название растению. В древности у славян эта ягода была символом благополучия и любви: ее листья подкладывали под коврик у входа, чтобы отпугнуть недоброжелателей, а сок использовали для окрашивания тканей и даже в художественных мастерских. В Пермском крае, в городе Красновишерске, в честь нее даже проводят ежегодный гастрономический фестиваль.

Однако главная ценность черники — в ее химическом составе. Как сообщает Роспотребнадзор, ягода богата флавоноидами — мощными природными антиоксидантами, которые помогают снижать уровень холестерина в крови и служат профилактикой атеросклероза. Помимо витаминов С, РР и группы В, черника содержит уникальный набор минералов. По содержанию марганца ей нет равных среди растений, также в ней присутствуют соли железа, калия, меди, хрома и цинка. Листья кустарника, в свою очередь, обладают легким мочегонным эффектом и помогают справляться с отеками.

Существует устойчивое мнение, что черника способна кардинально улучшить зрение. Этот миф уходит корнями во Вторую мировую войну, когда британские летчики употребляли ягоду в надежде усилить ночное зрение. Современные клинические исследования не нашли подтверждения этому эффекту. Однако, как пояснила в беседе с «Ямал-Медиа» диетолог Анна Белоусова, ягода действительно полезна для глаз: она способствует укреплению микрокапилляров сетчатки. Но для достижения устойчивого результата важно есть чернику регулярно, а не ограничиваться парой стаканов за сезон.

Включать ягоду в рацион можно практически всем, но важно помнить о противопоказаниях. Людям с мочекаменной болезнью и индивидуальной аллергией стоит проявить осторожность, так как злоупотребление черникой может спровоцировать образование новых камней в мочевыводящих путях.

При выборе ягоды специалисты советуют обращать внимание на цвет: она должна быть равномерно темно-синей. Бледный или розовый оттенок говорит о том, что плоды сорвали раньше времени. Наличие воскового налета — признак свежести и правильной транспортировки. Хранить чернику лучше в холодильнике в сухой таре и мыть только непосредственно перед употреблением. Для длительного хранения оптимальна заморозка, которая позволяет сохранить максимум витаминов. Сушить ягоды тоже можно, но при температуре не выше 40 °С, иначе часть полезных свойств будет утеряна.

Черника универсальна в кулинарии: ее добавляют в творог, йогурты, каши и соусы. Однако диетологи предупреждают: при интенсивной термической обработке и добавлении большого количества сахара концентрация витаминов снижается. Наиболее полезным способом употребления остается свежая ягода или продукт, размороженный без нагревания.