Шоу на парапете: в Химках нудист устроил представление на глазах у прохожих

На записи видно, как абсолютно голый человек стоит на парапете, наслаждаясь солнечными лучами в чем мать родила. Заметив, что его снимают на телефон, мужчина не только не смутился, но и начал демонстративно совершать непристойные телодвижения прямо на камеру. Шокированные очевидцы стали невольными зрителями бесплатного представления.

Это не первый подобный случай в округе. Недавно местных жителей уже шокировала голая женщина, которая бегала по улицам Сходни. Однако, как пояснил подмосковный юрист Андрей Мелентьев в беседе с REGIONS, между этими историями есть принципиальная разница. В случае со Сходней у женщины, по словам очевидцев, могли быть психические отклонения. Тогда как мужчина в Старбеево, по мнению эксперта, действовал осознанно и дерзко — его реакция на камеру исключает невменяемость.

«Базовая квалификация действий этого любителя солнечных ванн абсолютно такая же и подпадает под статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурными или оскорбительными жестами, закон предусматривает штраф до ₽1000 либо административный арест на срок до 15 суток», — прокомментировал Мелентьев.

Юрист отметил, что полиции достаточно изучить видеозапись из социальных сетей, чтобы установить личность нарушителя и отправить его в изолятор временного содержания. При этом мужчина сильно рискует: берег канала — популярное место для семейных прогулок. Если выяснится, что за непристойным поведением наблюдали дети, административное дело может быть переквалифицировано в серьезное уголовное преступление. Наказание в таком случае будет значительно более суровым.

Ранее сообщалось, что инцидент с обнаженной женщиной в Химках обсуждают в Сети.