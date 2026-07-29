Врачи зря пугают: эндокринолог назвал аномалию организма, о которой не стоит волноваться

Миллионы россиян годами живут в страхе после УЗИ, услышав диагноз «перегиб желчного пузыря», — но эндокринолог Григорий Долгушин заявил, что этот пугающий вывод в большинстве случаев не имеет никакого отношения к камням и опасным последствиям. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач обратил внимание на распространенную практику, когда после обследования пациенту сообщают о перегибе или загибе желчного пузыря, и часто — с устрашающими комментариями. По словам Долгушина, среди медиков нет единого мнения: одни просто констатируют факт, другие нейтрально информируют, а третьи начинают запугивать пациента риском образования камней, взвесей и сладжа. Эндокринолог категорически не согласен с последними и призвал не верить этому мифу.

Он подчеркнул, что желчный пузырь — это не идеально ровный шар, а орган, который может иметь один, два, три и даже четыре перегиба, и это абсолютно нормальная анатомическая вариация. От таких особенностей строения, по его заверению, камни не образуются, они безопасны и не требуют лечения.

Однако Долгушин сделал важную оговорку: если перегибы появились не с рождения, а возникли в результате воспалительного процесса или травмы, тогда ситуация может быть иной. В таких случаях изменения формы пузыря — это уже следствие патологии, и здесь действительно нужны дополнительные обследования. Но для подавляющего большинства людей, у которых перегиб обнаруживают случайно на профилактическом УЗИ, повода для паники нет.

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