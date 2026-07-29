Жителям Подмосковья рассказали о новых услугах, по которым консультирует Добробот
Еще 10 услуг добавили в арсенал подмосковного Добробота
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
В арсенал подмосковного Добробота добавились 10 новых услуг — пять в сфере экологии, три — в сфере здравоохранения, две — в социальной сфере, в общей сложности виртуальный помощник консультирует жителей по 65 услугам. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Пользователи могут получить круглосуточную поддержку, точную рекомендацию, какая именно услуга нужна им в конкретном случае. Найти Добробота можно на главной странице регионального портала госуслуг и в разделах «Жилье» и «Земля».
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