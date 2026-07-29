Губернатор Подмосковья вручил добровольцам орден Мужества и медали «За храбрость»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил орден Мужества и медали «За храбрость» семерым добровольцам из Подмосковья, которые служат в боевых соединениях — отрядах БАРС и бригаде беспилотной авиации «ГРОМ „Каскад“. В зоне специальной военной операции они штурмуют позиции, уничтожают технику, противодействуют дронам, ведут разведку и не только. Среди награжденных — военные из Наро-Фоминска, Котельников, Реутова, Ногинска, Раменского, Жуковского.

«Разрешите поприветствовать бойцов двух наших легендарных подразделений — БАРС и „ГРОМ „Каскад“. Знаю, что и до подписания контракта вы делали очень много добрых, важных дел: кто-то был волонтером, кто-то врачом. Сегодня мы собрались для того, чтобы вручить вам награды по поручению президента [России Владимира Путина]. Это всегда большая честь. Мы знаем, какие сложные боевые задачи вы решаете — делаете все, что требуют сегодня время и наша страна. Каждый присутствующий здесь — очень достойный, профессиональный человек, который с честью выполняет свои воинские обязанности. Хочу вас поздравить и сказать особые слова благодарности членам ваших семей. Близкие, дети, их поддержка — это самое дорогое, что есть у каждого из нас», — сказал губернатор.

Так, орден Мужества получил 23-летний боец с позывным «Заря». В его послужном списке — уничтоженные западная артиллерийская установка, десятки единиц бронетехники и дронов. Его мать также является участницей СВО, она отправилась на фронт на полгода раньше сына в качестве добровольца-медика.

«Мысль поехать на передовую появилась у меня еще в 2023 году, но я никак не решался. А потом за ленточку отправилась моя мама. Я подумал: если она смогла поехать, то почему я не могу? Мама у меня фельдшер, настоящий профессионал своего дела — просто так начальником медицинской роты не назначат. Сейчас она служит уже по шестому контракту», — рассказал боец.

Кроме того, медаль «За храбрость» I степени получил боец с позывным «Данте», награду «За храбрость» II степени — его коллега «Стелс», для которого СВО началась с гуманитарной миссии. С самых первых дней он собирал и отправлял грузы за ленту с «Волонтерами Подмосковья», помогал в госпиталях, за что получил премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Медали «За храбрость» II степени также получили «Медик» и «Восьмой». Награды вручены еще двум добровольцам — командиру группы БПЛА «Прометею» и специалисту расчета радиоэлектронной борьбы «Люку», который продолжает служить в рядах «барсов».

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.