В Коломне работает необычный музей, которому нет аналогов в стране. Музей истории жилищно-коммунального хозяйства — первый в Московской области и единственный в своем роде в России. Уже само здание, где расположилась экспозиция, достойно отдельного внимания, сообщил REGIONS.

Железобетонный резервуар был построен в 1902 году. В начале прошлого века сюда поступала вода с глубины 120 метров из первых артезианских скважин города. Сегодня это пространство превратилось в удивительное культурное место, отлично подходящее для семейного выходного дня. И, что особенно приятно, вход в музей и экскурсионное обслуживание здесь полностью бесплатны.

История развития городского быта и коммунального хозяйства развернута на трех ярусах. Посетители могут проследить весь путь становления этой сферы: от первых водопроводных систем до современных технологий. На стендах представлены панорамные фотографии, документальные тексты и подлинные предметы старины. Каждый экспонат здесь — не просто артефакт, а свидетельство эпохи, рассказывающее не только о быте горожан, но и о судьбах людей, стоявших у истоков городского благоустройства.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Нина Соколова ]

Один из самых удивительных экспонатов нашли совершенно случайно. Несколько лет назад сотрудники МУП «Тепло Коломны» проводили ремонтные работы на водопроводе в подсобном хозяйстве «Непецино». Во время раскопок аварийного участка рабочие обнаружили отлично сохранившийся фрагмент трубы, сделанной из дерева. Такие находки — редкость, и сегодня этот кусок деревянного водопровода занимает почетное место в экспозиции.

«Труба составлена из досок, которые поверху скреплены проволокой и снаружи обработаны гудроном. Судя по всему, этот необычный водопровод был построен в годы, предшествующие Великой Отечественной войне. Выбор материала, скорее всего, был продиктован экономическими соображениями, связанными с дефицитом чугуна или железа. Деревянная конструкция себя оправдала, поскольку неплохо сохранилась», — рассказал хранитель музея, краевед Александр Денисов.

В музее можно увидеть и часть массивного жаротрубного котла, изготовленного в Германии более 130 лет назад. Его история не менее впечатляющая. В 1946 году два таких агрегата привезли в Коломну по репарации и установили в котельной на Шуровском стрелковом испытательном полигоне. Конструкция оказалась настолько надежной, что котлы исправно обогревали дома полигона до 1995 года. То есть оборудование проработало более века с момента выпуска.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Нина Соколова ]

Особый интерес у посетителей вызывают чугунные крышки водопроводных и канализационных люков. Один из экспонатов несет клеймо «Мюръ и Мерилизъ». По дореволюционному написанию — через «ять» в конце — ясно, что изделие создано до революции 1917 года. Но самая любопытная деталь кроется в истории владельцев торгового дома.

Уильям Мюр и Арчибальд Мерилиз, шотландские предприниматели, использовали тяжелые крышки городских коммуникаций для рекламы своего бизнеса в Москве. Их фирма основала торговый дом, который позже стал известен всей стране как Центральный универсальный магазин — ЦУМ. Спустя десятилетия самих люков уже нет, но название «Мюръ и Мерилизъ» навсегда осталось в памяти горожан благодаря этому необычному способу продвижения.

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