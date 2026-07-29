Больше не значит слаще: как правильно выбирать чернику в магазине

Размер черники в магазине не говорит о том, насколько она вкусная или качественная, пишет кулинарный портал The Takeout. Директор по маркетингу компании U.S. Highbush Blueberry Council Инес Би объяснила: крупные ягоды не обязательно слаще, а мелкие не хуже — все зависит от сорта и того, как человек собирается их использовать.

По словам Би, производители постоянно выводят разные разновидности черники, чтобы ягоды были стабильными по качеству и подходили под разные задачи. Крупная черника хороша там, где важен яркий и сочный вкус, например, в йогурте, десертах или вместе с хрустящей гранолой.

Мелкие ягоды удобнее для выпечки. В маффинах или кексах они распределяются равномернее и не превращают отдельные участки теста в мокрые пятна с большим количеством сока.

При покупке важнее смотреть не на размер, а на внешний вид. Хорошая черника должна быть плотной, сухой, гладкой, пухлой и иметь насыщенный цвет — от фиолетово-синего до почти сине-черного.

Белесый налет на ягодах не должен пугать. Это естественный защитный слой, который появляется на растении и считается признаком здоровой черники. Перед едой ягоды достаточно быстро промыть.