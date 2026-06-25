Болото на подоконнике: в Тверской области сотрудники заповедника вырастили мини-экосистему в пластиковом ящике

В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области появился необычный эксперимент — мини-болото в прозрачном ящике. Сотрудники решили узнать, как быстро в болотной среде образуется торф и удастся ли сформировать полноценную экосистему с плодоносящей клюквой и другими растениями, передает Tverigrad.ru .

Опытный кусочек болота в конце 2023 года выкопали из-под снега и поместили в прозрачный ящик. С тех пор он живет на подоконнике в библиотеке заповедника. Как рассказала сотрудница заповедника Ирина Андрианова, поливают его исключительно талой или дождевой водой — в точности как в природе. Сейчас в болотном флорариуме обитают мох-сфагнум, клюква (пока не цвела) и маленький проросток сосны. Сфагнуму лучше всех: для счастливой жизни ему достаточно солнца и воды. Зеленые клетки мха фотосинтезируют, а остальные впитывают и хранят воду. Корней сфагнум не имеет: пока верхушка растет, нижняя часть отмирает, прессуется и постепенно превращается в торф.

Центрально-Лесной заповедник расположен в двух муниципалитетах Тверской области, на главном Каспийско-Балтийском водоразделе Русской равнины. Заповедное ядро — реликтовые, нетронутые цивилизацией южно-таежные леса, охраняемые с 1931 года. Его площадь — 25 тысяч гектаров. Это уникальная территория, где леса не знали человеческой деятельности минимум 500 лет. В заповеднике насчитывается 212 видов птиц, 56 видов млекопитающих, 790 видов грибов и множество других обитателей.