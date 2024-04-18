Представитель Федерального ведомства уголовной полиции Германии обнародовал некоторые детали об украинских детях, которых недавно нашли на территории страны. Ранее Киев называл их «похищенными» Россией, сообщает RT.

Германия не стала исключать того, что некоторые украинские несовершеннолетние действительно были вывезены Россией с Украины. Однако сказать сколько было таких случаев в ФРГ не могут.

Представитель немецкого ведомства уточнил, что все списки с ФИО и возрастом «похищенных» детей были составлены украинской стороной. Документы передали «международным органам» для установления их места пребывания, в чем недавно и случилось продвижение.

По заявлению федерального ведомства, большая часть детей была вывезена в Германию опекунами, а Россия не приложила к этому руку.

Напомним, что РФ никогда не отрицала, что забирала детей с особо опасных мест Украины. В МИД подчеркивали, что несовершеннолетние находятся в безопасных местах страны. Их фамилий и имен никто не скрывал. Однако Украина безосновательно продолжает обвинять Россию в похищении.

Ранее сообщалось, что в Германии нашли 160 детей с Украины, которые Киев считал вывезенными в РФ.