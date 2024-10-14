Большая часть россиян считает, что в РФ слишком много мигрантов

Большинство граждан РФ считают, что в их регионах слишком много мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, на которые ссылается РБК.

Так, согласно данным опроса, 80% россиян разделяют мнение о большом количестве иностранных граждан в РФ. Отмечается, что за год доля таких ответов выросла на 21 п.п. Отмечается, что чаще всего так считают респонденты, работающие в сфере автомобильного бизнеса (91%), транспорта и логистики (92%), безопасности (89%) и строительства (85%).

Исследование проводилось в сентябре 2024 года. В нем приняли участие порядка трех тысяч человек.

Адекватным количество мигрантов в стране считают 12% опрошенных. Лишь 4% заявили, что иностранцев в РФ могло бы быть и больше. В большинстве случае респонденты, выразившие такое мнение, являются работниками ИТ-бизнеса, туризма, розничной торговли, добычи сырья и общественного питания.

По мнению 58% респондентов, мигранты работают на тех местах, которые не подходят для местных жителей. Также 59% граждан считают, что труд иностранцев обходится работодателям намного дешевле. Еще половина опрошенных выразили мнение о том, что нанимать мигрантов выгоднее по причине сложности защиты их прав в РФ.

Трудовая миграция наносит вред регионам России, считают 62% граждан. Только 13% отметили, что труд иностранцев идет субъектам РФ на пользу. По мнению 56% граждан, мигранты занимают те рабочие места, которые должны занимать местные жители.

Кроме того, согласно данным проведенного исследования, 39% россиян готовы занять рабочие места мигрантов, а 28% — заявили о неготовности к этому. По данным 37% опрошенных представителей различных компаний, экзамен по русскому языку не сдают большинство мигрантов.

Причины миграции могут быть различными: экономические, социальные, политические, экологические и культурные. Некоторые мигранты переезжают временно, другие — на постоянной основе. В России трудовыми мигрантами в основном являются приезжие из стран Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Некоторые регионы России, как Москва и Санкт-Петербург, притягивают людей из других стран из-за более высоких зарплат и удобств.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ согласилось ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов.