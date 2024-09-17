Минобрнауки РФ согласилось ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

В Министерстве науки и высшего образования России поддержали идею замглавы фракции партии «Новые люди» ГД Сарданы Авксентьевой. Она предлагала усложнить экзамен по русскому языку для мигрантов, добавив устную часть, сообщил ТАСС.

Нововведение планируют официально внести в нормативно-правовые акты. По словам Аксентьевой, ведомство согласилось также усложнить экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 октября. Будут представлены контрольно-измерительные материалы (КИМ), их демонстрационные версии. Речь идет про КИМ для всех уровней экзамена.

«Для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме», — указал заместитель министра Константин Могилевский.

Депутат Аксентьева поблагодарила за оперативную реакцию на ее обращение. Правки будут внесены в Положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному для трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что из России вернули оставшихся без присмотра родителей 14 детей.