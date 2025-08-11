«Большая четверка» операторов призвала заблокировать звонки в мессенджерах

Крупнейшие российские операторы связи — МТС, «МегаФон», билайн и Tele2 — предложили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, таких как WhatsApp*, Telegram и других. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Ранее о том, что крупные российские операторы связи выступают против звонков через популярные мессенджеры, также сообщила журналист и телеведущая Ксения Собчак.

Представители операторов уверены, что такая мера поможет вернуть голосовой трафик в обычные сети и компенсировать растущие расходы на инфраструктуру, поскольку с 2022 по 2024 годы исходящие вызовы по сотовой сети сократились на 9,7%.

В то же время мессенджеры наращивают популярность — доля Telegram в трафике выросла вчетверо, WhatsApp — вдвое. Это создает нагрузку на сети, особенно в крупных городах, где возможны снижения скорости интернета.

Еще один аргумент — борьба с мошенничеством. Эту инициативу поддержали банки, аргументируя такую меру тем, что мессенджерах не работают антифрод-системы, а звонки с поддельных номеров сложнее отследить.

Несмотря на это, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не одобрило предложение операторов, считая этот запрет слишком радикальным.

Накануне заместитель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Ткачев заявил, что блокировка мессенджеров не принесет пользы, а пользователи легко обойдут ее через VPN.

Ранее руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» оценила вероятность вытеснения самых популярных коммуникационных приложений WhatsApp и Telegram.

*Корпорация Meta, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, признана экстремистской и запрещена в РФ.