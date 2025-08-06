Вероятность вытеснения самых популярных на сегодня коммуникационных приложений — WhatsApp* и Telegram — в связи с обязательной предустановкой мессенджера Max на все новые смартфоны в России в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил РИА Новости, что с 1 сентября мессенджер Max станет обязательным к предустановке на новые смартфоны. Как отметила эксперт Бастрыкина, такое решение не скажется на других платформах.

«Многомиллионная аудитория этих мессенджеров не захочет отказываться от удобных и привычных сервисов, а новый национальный мессенджер аудитория может воспринять, скорее, как дополнительный вариант», — пояснила она.

Специалист напомнила, что на текущий момент новое приложение от компании VK не стало обязательным для получения важных государственных услуг, включая электронную подпись.

«Эту площадку сейчас интегрируют с различными государственными платформами, включая Госуслуги и Госключ. Если это добавит пользователям удобства и сократит время на решение каких-то вопросов, то они добровольно и с радостью будут его использовать все чаще. Но в принудительном режиме вопреки нормальной конкурентной среде приучить граждан к новому мессенджеру вряд ли получится», — сказала Бастрыкина.

При этом сейчас потенциально могут заблокировать только WhatsApp, однако Telegram трогать не станут, заявила эксперт.

«Потенциальная блокировка WhatsApp и Telegram тоже будет воспринята как очередной шаг для вытеснения конкурентов Max. Вероятность блокировки WhatsApp пока более высокая, так как мессенджер принадлежит запрещенной в России компании Meta*», — заключила Бастрыкина.

Ранее стало известно, что компания Apple представила финальные версии iOS 18.6 и iPadOS 18.6.

*Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ