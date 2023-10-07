«Большая гордость редакции»: издательский дом АиФ представил новый проект

Добровольцем может стать каждый, например, тот, кто сражается на фронте или же помогает самим бойцам и мирным жителям в зоне специальной военной операции; тот, кто спасает жизни, восстанавливает дома и прилагает все свои усилия для поддержки в это непростое время.

Героями нового проекта, как пишет сайт aif.ru, стали люди из разных сфер, но которых объединяет одно – желание быть «Добровольцем». Его проявили волонтеры и учителя, врачи и строители, а также сами военнослужащие и т.д.

Фото: [ пресс-служба Аиф/Игорь Харитонов ]

Все они поделились своими историями, которые были объединены со стихами поэта Влада Маленко. Дружеская атмосфера встречи также дополнилась теплотой и духоподъемностью благодаря песням группы «Зверобой». Такой симбиоз могли услышать не только сами герои, но и гости в зале, а именно – студенты, школьники и подмосковные кадеты. Ведь нынешняя молодежь должна иметь перед глазами достойный образец для подражания.

Истории героев могут невольно подтолкнуть на то, чтобы стать добровольцем. И в рамках проекта даже даются «простые и понятные алгоритмы», как это сделать. Сейчас все его материалы и сюжеты опубликованы на сайте. Проект «Доброволец» начинает свою жизнь в сети.