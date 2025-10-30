«Большая киса показала характер»: собаки загнали гордую рысь в Забайкалье на высокий столб

В поселке Могойтуй Забайкальского края произошла необычная операция по спасению дикой рыси, передает телеграм-канал SHOT.

Хищница, загнанная стаей собак, забралась на вершину столба и не смогла спуститься самостоятельно.

Местные жители, решившие помочь животному, организовали сложную спасательную операцию. К месту происшествия подогнали автокран, а для безопасности отключили линию электропередачи. Спасатели выстрелили в животное снотворным.

Интересно, что после этого рысь начала самостоятельно спускаться со столба, продемонстрировав свою ловкость, однако на полпути лекарство начало действовать, и хищник потерял сознание. Животное упало на заранее подготовленную мягкую подстилку.

Отмечается, что это уже второй подобный случай в регионе за последний месяц. Спасенную кошку передали ветеринарам для осмотра. После всех необходимых процедур рысь выпустят обратно в лесную среду обитания.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного Реутова стали чаще встречать диких лис в городе.