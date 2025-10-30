«Большая киса показала характер»: собаки загнали гордую рысь в Забайкалье на высокий столб
В Забайкальском крае собаки загнали роскошную рысь на высокий деревянный столб
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В поселке Могойтуй Забайкальского края произошла необычная операция по спасению дикой рыси, передает телеграм-канал SHOT.
Хищница, загнанная стаей собак, забралась на вершину столба и не смогла спуститься самостоятельно.
Местные жители, решившие помочь животному, организовали сложную спасательную операцию. К месту происшествия подогнали автокран, а для безопасности отключили линию электропередачи. Спасатели выстрелили в животное снотворным.
Интересно, что после этого рысь начала самостоятельно спускаться со столба, продемонстрировав свою ловкость, однако на полпути лекарство начало действовать, и хищник потерял сознание. Животное упало на заранее подготовленную мягкую подстилку.
Отмечается, что это уже второй подобный случай в регионе за последний месяц. Спасенную кошку передали ветеринарам для осмотра. После всех необходимых процедур рысь выпустят обратно в лесную среду обитания.
