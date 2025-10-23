Дикие лисы изучают Подмосковье: специалисты объяснили причины нашествия хищников на города

Жители подмосковного Реутова столкнулись с учащением случаев появления диких лис в городской черте. После октябрьского визита хищницы на улицу Ленина новую встречу зафиксировали на улице Реутовских ополченцев. В беседе с REGIONS зоолог Геннадий Злобин рассказал , с чем связаны столь частные визиты рыжих плутовок.

По словам зоолога, тенденция приходить в города имеет системные причины, связанные с изменениями в экосистеме. Сокращение пищевой базы произошло из-за реформы обращения с отходами: ликвидация свалок и регулярный вывоз мусора лишили лис привычного источника пропитания в виде пищевых отходов.

Параллельно, по оценке эксперта, теплая зима спровоцировала всплеск численности грызунов, что привело к резкому увеличению популяции хищников. Возросшее количество лис столкнулось с дефицитом кормовой базы, вынуждая животных осваивать городские территории.

Как бы дружелюбно не выглядели лисы, специалист подчеркивает крайнюю опасность контакта, так как хвостатые являются основными переносчиками бешенства в регионе. Даже внешне здоровое животное может представлять угрозу, поскольку вирус способен передаваться до появления клинических симптомов.

При встрече с хищником необходимо сохранять безопасную дистанцию, не предпринимать попыток приблизиться или покормить, а также незамедлительно сообщить о местонахождении животного в специализированные службы — дежурную часть МЧС или местную станцию по борьбе с болезнями животных. Такие меры позволят специалистам оперативно отреагировать и минимизировать риски для населения.

