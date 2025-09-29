Большая очередь мигрантов в центре столицы попала в объектив камеры

На видеоролике зафиксированы десятки людей, выстроившихся в очередь на одной из столичных улиц. Также в кадр попали представители правопорядка, следившие за ситуацией.

Как выяснилось, на видео были граждане Молдавии, приехавшие в центр российской столицы для участия в парламентских выборах, прошедших в республике 28 сентября. В Москве работали два избирательных участка, и очередь у одного из них была заснята на камеру.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии не исключила аннулирование результатов парламентских выборов.