Большая очередь мигрантов в центре столицы попала в объектив камеры
Толпа мигрантов в центре Москвы образовала длинную очередь
В центре Москвы очевидец запечатлел на видео скопление мигрантов. Запись распространило издание «Московский Комсомолец».
На видеоролике зафиксированы десятки людей, выстроившихся в очередь на одной из столичных улиц. Также в кадр попали представители правопорядка, следившие за ситуацией.
Как выяснилось, на видео были граждане Молдавии, приехавшие в центр российской столицы для участия в парламентских выборах, прошедших в республике 28 сентября. В Москве работали два избирательных участка, и очередь у одного из них была заснята на камеру.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии не исключила аннулирование результатов парламентских выборов.