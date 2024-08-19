Большая современная школа готовится к открытию в подмосковном ЖК «Пятницкие кварталы»

В жилом комплексе «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово в городском округе Красногорск завершилось строительство первой школы. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что торжественное открытие планируется в первый день нового учебного года. Четырехэтажное здание общей площадью более пятнадцати тысяч квадратных метров сможет вместить более восьмисот учащихся.

На территории обустроены физкультурно-спортивная зона, детские игровые площадки и места для отдыха, также есть площадка для проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что выплаты к 1 сентября получили свыше ста тысяч подмосковных семей.