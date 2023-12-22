«Большая наука»: российский снайпер рассказал, как долго нужно учиться его ремеслу

Снайпер СВО Виктор Р. разрушил миф о том, что задача такого специалиста, как он, — только стрелять. По словам Виктора, основной его целью является разведка. И если несколько лет назад было легче, то теперь по небу летают беспилотники.

Как пояснил Виктор, нередко в воздухе поблизости кружат сразу несколько дронов. Ночью на них устанавливают тепловизоры.

«Те, кто защищал Донбасс до 2022 года, рассказывали, что тогда можно было ходить к украинцам спокойно туда и обратно. Теперь перемещения максимально осторожные, на небольшие расстояния и со спецоснащением вроде противодроновых одеял», — заметил боец, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам мужчины, ему приходилось работать из разных винтовок, но вариант от Мосина он считает самым лучшим.

«Если на винтовку поставить прицел от СВД, то стрелять можно на большие расстояния, до 1200 метров спокойно. Да и точность будет получше, чем в СВД, хотя это и более старая модель. Винтовка Мосина отлично подойдет новичкам для обучения. Она механически перезаряжается, а потому надежнее. После нее легче переходить на более современное оружие, например, на «Сумрак», — считает Виктор.

Но не только надежная винтовка становится залогом успеха бойца. Виктор уверен, что снайпер — это, прежде всего, охотник. Он хорошо умеет не только стрелять, но и правильно маскироваться, и читать следы противника, и не оставлять следов.

«Это большая наука, и чтобы ее знать, надо учиться не один год. Человек должен часами лежать неподвижно. Да, меняется система маскировки, появляется новое оружие, но навыки всегда будут те же: подойти незаметно, сделать свое дело и так же незаметно уйти. Многие не понимают, что снайпер — это первый претендент на убой, и ему надо быть настороже», — подчеркнул Виктор.

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