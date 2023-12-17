Больше 160 тысяч писем отправили «Почтой России» в зону проведения СВО

В «Почте России» рассказали, сколько писем отправили в зону проведения специальной военной операции от граждан страны.

Руководитель государственной компании Михаил Волков сообщил РИА Новости, что через «Почту России» было отправлено больше 160 тысяч писем и посылок бойцам. Всего, по данным главы ведомства, через почту в 2023 году прошли больше 800 млн писем.

«Посылки в зону СВО можно отправить бесплатно. За это приходит много благодарностей, в том числе от солдат и их матерей», – рассказал Волков.

Также, подчеркнул глава «Почты России», в компании работают добрые и отзывчивые люди. Он вспомнил ситуацию с наводнением в Приморье, когда сотрудники вместе со спасателями МЧС доставляли посылки, письма и пенсии жителям региона. Кроме того, добавил Волков, почтальон во время обстрелов одного из поселка приграничной российской области укрывал жителей в своем отделении.

Глава компании отметил, что почти треть отправленных в 2023 году писем были переведены в электронный и гибридный форматы. Волков подчеркнул, что для россиян отправка писем и открыток остается теплой традицией, особенно в праздничные дни.

Отдельно глава «Почты России» рассказал, что граждане продолжают коллекционировать потовые марки. В пример он привел члена совета директор компании и депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Александра Хинштейна, который по-прежнему соблюдает эту традицию. Волков также выразил уверенность в том, что марки, со временем будут отходить, но их ценность только возрастет.