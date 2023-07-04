Больше 30 снарядов выпустили украинцы по трем населенным пунктам в ДНР

По трем населенным пунктам – Донецку, Макеевке и Новопетриковке был нанесен удар со стороны Украины. Сообщение об этом появилось в официальном канале представительства ДНР в СЦКК 4 июля.

По Новопетриковке стреляли из Новоукраинки девятью снарядами 155 мм калибра, по Донецку – 11 снарядами такого же калибра, потом еще выпустили шесть аналогичных снарядов за два часа.

Макеевку начали обстреливать таким же калибром, 155 мм, и всего ВСУ выпустили по ней 10 снарядов за два часа. Напомним, что, как правило, такую артиллерию применяют страны НАТО.