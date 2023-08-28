Больше 40 человек отравились шаурмой в Москве

В одной из точек общепита на севере Москвы больше 40 человек сильно отравились, перекусив курицей гриль и шаурмой. Об этом сообщил ТАСС 28 августа.

Известно, что в больницы люди стали обращаться с 20 по 24 августа с разными симптомами отравления, в итоге СК начали расследование уголовное дело по статье 238 УК РФ. Было допрошено не меньше 25 человек, назначены все необходимые экспертизы.

При этом в Роспотребнадзоре уже успели провести исследования в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской и выявили грубые нарушения – продукцию без маркировки, дат и документации. Два арестованных фигуранта так и не признали вину, вскоре были задержаны еще трое, в том числе и гендиректор точки.