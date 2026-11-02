В Шатуре проведут капремонт Дома культуры имени Нариманова
Капремонт Дома культуры имени Нариманова проведут в Шатуре
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Шатуре продолжается капитальный ремонт «Центрального Дома культуры им. Н. Н. Нариманова», общая стройготовность по всем выполненным работам составляет около 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят по областной государственной программе за счет средств бюджета. Специалисты выполняют фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей территории.
В здании восстановят его исторический облик, заменят инженерные сети и оборудование, а также проведут отделочные работы во внутренних помещениях. Завершить основные работы планируется в 2026 году, а отделочные работы во втором квартале следующего.
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