Более 40% россиян не готовы делить наследство поровну между детьми

Более 40% россиян отказались от идеи делить наследство поровну между детьми. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного группой «Ренессанс Страхование», сообщил РБК. При этом каждый второй россиянин задумывался о вопросах наследства.

В числе потенциальных наследников граждане РФ выделяют разных родственников. Отмечается, что наиболее часто упоминаемыми являются дети (39%), братья и сестры (15%), супруги (11%), родители и близкие друзья (9%), а также дальние родственники (3%).

Между тем 54% опрошенных считают, что доля наследства между детьми должна быть разделена поровну. Однако 39% предпочли бы отдать приоритет тому ребенку, который больше всего в нем нуждается, а 7% выступают за сохранение наследства за тем, с кем у них более тесные отношения.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, к наследникам первой очереди относятся дети, супруги и родители. Братья и сестры, а также дедушки и бабушки входят во вторую очередь, тогда как дяди и тети — в третью, а прадедушки с прабабушками — в четвертую. При этом несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве.

Наиболее распространенные виды наследства, о которых задумываются россияне, включают недвижимость — квартиры (22%) и загородные дома и дачи (15%). Наследство в виде составляет 18%, автомобили — 14%, фамильные драгоценности — 8%, ценные бумаги — 6%, а семейный бизнес — 3%.

Ранее сообщалось, что все больше россиян не готовят финансовую подушку на старость, предпочитая государственную пенсию.