Россияне перестали готовить финансовую подушку на старость

Согласно исследованию «Актуальные ожидания будущих пенсионеров», проведенному НПФ «Эволюция» с Финансовым университетом при правительстве РФ, большинство россиян не принимают меры для обеспечения комфортной пенсии, сообщил РБК.

Хотя 99% респондентов мечтают о благополучной старости, 89% заявили, что не готовятся финансово к ее достижению. Около 43% участников опроса надеются на государственную пенсию, а чуть более 27% рассчитывают на собственные накопления, включая средства из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Люди с высшим образованием менее зависимы от государственной поддержки и больше полагаются на свои сбережения. За три года увеличилась доля молодежи, рассчитывающей на помощь государства.

Если в 2021 году только 10% молодых людей ожидали поддержки от государства, то сегодня этот показатель возрос до 44%. Число тех, кто планирует жить на личные сбережения, упало с 65% до 26%. Также более половины респондентов надеются на помощь своих родных.

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