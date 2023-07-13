Больше 40 тысяч химчан прошли диспансеризацию с начала этого года

Во всех медицинских учреждениях, относящихся к Химкинской городской больнице, работают кабинеты для бесплатной диспансеризации.

С начала этого года их посетили больше 40 тысяч жителей городского округа. В их числе и целые коллективы местных предприятий.

«Регулярно для трудовых коллективов округа организовываем диспансеризации, где врачи Химкинской областной больницы проводят комплексные обследования», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Среди сотрудников предприятий Химок, которые прошли диспансеризацию и коллектив транспортно-логистической компании «МГМ Логистик».

«Мы сразу приняли предложение от администрации городского округа Химки и прошли диспансеризацию. Врачи химкинской областной больницы помогли нам это организовать. Сегодня приехали 29 человек – это примерно половина коллектива, для остальных сотрудников будем организовывать дополнительно», – рассказал руководитель «МГМ Логистик» Денис Беляев.

Тех жителей городского округа, кто не успевает обследоваться в будний день или в субботу, медики ждут по воскресеньям в парке Л. Н. Толстого. Для того, чтобы там пройти диспансеризацию, достаточно лишь взять с собой документ удостоверяющий личность и полис обязательного медицинского страхования Подмосковья.

В ходе диспансеризации у пациентов берут кровь на общий анализ, делают кардиограмму и целый ряд других исследований. Если медики выявляют признаки того или иного диагноза, они отправляют пациента на дообследование и дополнительные консультации со специалистами. Поэтому диспансеризация – лучший способ обнаружить заболевание еще до того, как оно начнет беспокоить и вылечи.