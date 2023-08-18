Больше 4200 многодетных семей Подольска получат выплаты на школьную форму для детей

В городском округе Подольск более 4200 многодетным семьям выплатят по 3 тыс. рублей на каждого ученика для приобретения школьной формы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета на странице в Telegram-канале.

При этом для малоимущих многодетных семей предусмотрена надбавка в 7 тыс. рублей. Такую дополнительную финансовую поддержку предложил оказывать губернатор Московской области Андрей Воробьев. ⠀

Родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья получат к началу учебного года 13 тыс. рублей.

Также подарки от региона подготовили и первоклашкам, которые воспитываются в семьях с низким доходом. Ребятам к 1 сентября вручат школьные рюкзаки. При этом в них уже будет канцелярия для учебы.

Все выплаты семьям предоставляют автоматически: родителям не нужно заранее отправлять заявление. Но, если до конца августа средства не поступят на счет, то можно оставить обращение через портал госуслуг Подмосковья.