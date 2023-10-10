Больше 800 тысяч жителей РФ проголосовали за подключение сел к интернету в следующем году

Цифровизация сел очень важна в современном мире, поскольку он не стоит на месте и постоянно изменяется. Одновременно с этим немало поселков и деревень остаются неподключенными к мобильном интернету. А ведь там тоже живут люди, которым также необходима связь в условиях развития всего остального мира.

В итоге, стало известно, что больше 800 000 россиян отдали свой голос в пользу приоритетного подключения сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек к интернету в следующем году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение от Минцифры. Согласно предоставленной информации, всего подключат 1,481 тыс. населенных пунктов. Итоговый список будет опубликован на сайте «Госуслуг» до 18 декабря.

А само голосование проводили с середины июля по начало сентября текущего года. В нем приняли участие исключительно совершеннолетние россияне.