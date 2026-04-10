Больше часа без пульса: как российские медики обманули смерть и спасли мозг пациентки

Врачи Кузбасса совершили медицинский прорыв, восстановив работу сердца 43-летней пациентки через 71 минуту после его остановки, сохранив при этом все функции мозга, пишет РГ.

Борьба за жизнь в приемном покое

Ранним утром жительница региона почувствовала резкое недомогание, сопровождавшееся тошнотой и критическим снижением давления. В кардиологический диспансер женщину доставили в крайне тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали острый инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным шоком. Сердце женщины перестало биться непосредственно в приемном отделении. Глава региона Илья Середюк позже подтвердил, что медики совершили настоящий подвиг, запустив орган спустя более чем час после прекращения кровообращения.

Уникальная операция в процессе реанимации

Обычно реанимационные действия ограничиваются 30 минутами, однако в данном случае бригада приняла решение продолжать борьбу. В ходе обследования специалисты обнаружили полную закупорку правой коронарной артерии. Врачи провели стентирование сосуда, не прерывая при этом комплекс мер по оживлению. Спустя 71 минуту кровоснабжение восстановилось, и сердечный ритм вернулся. В региональном Минздраве подчеркнули, что даже после запуска сердца состояние оставалось нестабильным из-за риска повторного приступа.

Инновационная поддержка и восстановление

Для стабилизации функций организма хирурги применили технологию экстракорпоральной мембранной оксигенации. Данный аппарат выполнял роль насоса, поддерживая искусственное кровообращение в критический период. Уникальность случая заключается в том, что после столь длительного кислородного голодания нервная система пациентки не пострадала. На текущий момент врачи уверены в полном выздоровлении женщины. Она быстро восстанавливается и в ближайшее время сможет вернуться к привычному труду и повседневным делам.