Больше, чем столица: Москва стала главным туристическим магнитом в 2025 году

Москва завершает 2025 год с триумфальными показателями: по оценкам мэра столицы Сергея Собянина, город примет около 26,5 млн человек. Столица не просто подтвердила статус лидера внутреннего туризма, но и совершила рывок на международной арене. Только за первые девять месяцев года Москву посетили более 20 млн гостей, из которых 2 млн — иностранцы. Примечательно, что турпоток из стран дальнего зарубежья вырос на 11%, а число гостей из Саудовской Аравии увеличилось почти в 10 раз по сравнению с допандемийными показателями. Как столице России удалось нарастить поток приезжих, выяснила «Российская газета» , изучив официальные данные и прогнозы аналитиков.

Успех мегаполиса не случаен — это результат работы целой экосистемы, охватывающей более 40 отраслей экономики. Сегодня Москва предлагает сервис мирового уровня, ориентированный на самые разные запросы.

Гастрономический рай: В городе функционируют почти 23 тысячи точек общепита — от фуд-кортов на обновленных рынках до ресторанов высокой кухни.

Музейная столица: Согласно рейтингу Global Cities Index, Москва лидирует в мире по числу музеев (их более 450).

Зеленый мегаполис: Для отдыха доступно свыше 1100 парков и скверов, причем большая часть инфраструктуры (более 80% парков и 70% гостиниц) сознательно вынесена за пределы центра, чтобы избежать перегрузки исторических кварталов.

Маршруты на любой вкус: Через цифровой сервис RUSSPASS доступно более 1700 идей для прогулок, включая маршруты, предложенные самими горожанами.

Москва активно меняет подход к подготовке специалистов. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» создана уникальная кадровая экосистема. Столица стала первым регионом России, где аттестация гидов (их уже более 1900) полностью переведена в онлайн. Бесплатная «Московская школа гостеприимства» только в этом году выпустила 6 тысяч профи. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году более половины профессий в этой сфере будут связаны с IT: появятся разработчики индивидуальных туров на базе AI и специалисты по CRM-системам.

Особую роль в 2025 году сыграл деловой туризм. Москва превратилась в ключевую площадку для мероприятий стран БРИКС и крупных отраслевых форумов. Бизнес-путешественникам предлагают «перезагрузку»: деловые встречи теперь проходят в нестандартных локациях — от залов Третьяковской галереи до Московского планетария. Для организаторов событий работает портал RUSSPASS.Бизнес, упрощающий поиск площадок и партнеров.

Параллельно город развивает событийную повестку, ставшую визитной карточкой Москвы за рубежом. Масштабные фестивали культуры Индии, Вьетнама и празднование Китайского Нового года суммарно привлекли более 5 миллионов человек в 2025 году.

Все перечисленное делает Москву не просто транспортным хабом, через который иностранцы едут по «Золотому кольцу», а самостоятельным «городом-миром», где можно познакомиться с традициями разных стран, не покидая пределов Садового кольца.

