В Подмосковье в 2025 году в патриотических проектах приняли участие более 1,2 млн представителей молодежи

Межведомственный координационный совет состоялся в Подмосковье. В его рамках подвели итоги работы по патриотическому воспитанию молодежи, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Как рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе, в год 80-летия Великой Победы особое внимание было уделено организации патриотических мероприятий самых разных форматов, чтобы каждый представитель молодежи мог найти что-то для себя. В проектах в общей сложности приняли участие более 1,2 млн ребят.

«Они участвовали в тысячах событий: от всероссийских акций и вахт памяти до практических мастер-классов по начальной военной подготовке, от поисковых экспедиций до личных встреч с героями-участниками СВО. Особой гордостью стала наша масштабная серия военно-патриотических игр. В этом году мы встречали гостей не только со всей России, но и из Беларуси, Абхазии, Казахстана, ЛНР и ДНР», — отметила министр.

На межведомственном совете отчеты о работе представили руководители и представители главных военно-патриотических, молодежных и общественных организаций Подмосковья.

Также обсудили реализованные проекты регионального отделения «Движения Первых». Кроме того, было отмечено региональное отделение «Юнармии». В этом году оно было признано лучшим в стране.

Свои патриотические проекты презентовали ДОСААФ, ВСКС и МГЕР. Руководитель областного отделения «Молодой Гвардии «Единой России» Диана Алумянц рассказала о программе обучения участников СВО, которые работают с молодежью, «Наставник Z».

В течение года при поддержке министерства прошла серия масштабных мероприятий. В их числе — «ЮНАРМИЯ, ВПЕРЕД!», XII игра «Наследники Победы», открытый смотр строя и песни юнармейских отрядов, военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», межрегиональные сборы в Шаховской, форум «Патриот — это Я».

В парке «Патриот» в этом году открыли первую в стране региональную площадку Всероссийского патриотического форума.

В рамках проектов «Диалоги с Героями» и «Твой Герой» проводятся встречи с Героями России, участниками боевых действий, в том числе СВО.

Более 3 тыс. поисковиков из 113 отрядов провели свыше 300 экспедиций. С воинскими почестями были преданы земле останки 150 защитников Москвы, имена 63 из которых удалось установить.

Для финалистов и победителей крупнейших региональных мероприятий организовали тематические поездки. Активисты посетили Эльбрус, Санкт-Петербург и Кронштадт, Республику Беларусь. Кроме того, делегация Подмосковья представляла регион на международных сборах «Айбын-2025» в Казахстане.

В рамках координационного совета было принято решение сформировать единый план патриотических мероприятий Подмосковья на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на культурные и спортивные мероприятия.