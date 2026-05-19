Больше десяти часов нельзя: переписан график работы таксистов

Новые правила Минтранса призваны сократить количество аварий из-за усталости за рулем, установив лимиты на продолжительность смен и обязательный отдых. Об этом пишет Царьград .

Новые временные рамки и лимиты смен

С 1 сентября 2026 года на территории России начнут действовать обновленные требования, регулирующие периоды работы и отдыха водителей-профессионалов. Согласно официальным нормативным актам, стандартная рабочая неделя для шоферов теперь ограничена 40 часами. При использовании суммированного учета рабочего времени контрольный отрезок составит один месяц, но при одобрении профсоюзной организации этот срок может быть увеличен до трех месяцев. Стандартная ежедневная смена не должна превышать 10 часов.

Исключения для спецслужб и общественного транспорта

Для определенных категорий транспорта предусмотрены особые условия: сотрудникам скорой помощи, инкассаторам, таксистам и водителям городских автобусов разрешено продлевать смену до 12 часов. Первую паузу для приема пищи и отдыха водитель обязан получить максимум через пять часов после старта работы, а продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна составлять как минимум 45 часов. Данные правила распространяются также на персонал трамваев и троллейбусов, но не затрагивают спасателей и пожарные службы.

Борьба с переутомлением ради безопасности

Свежие регламенты обязательны к исполнению всеми перевозчиками и индивидуальными предпринимателями, имеющими наемных работников. Утвержденный документ заменит устаревшие ведомственные приказы и будет иметь юридическую силу до осени 2032 года. Главной причиной для пересмотра законодательства стала статистика ГИБДД, согласно которой чрезмерная утомляемость находящихся за рулем людей регулярно приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.