«Больше детей — больше отпуск?». Многодетным могут добавить 14 дополнительных дней к отпуску

Инициатива о предоставлении многодетным работникам дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска длительностью 14 дней может быть вынесена на обсуждение в ходе весенней парламентской сессии. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, как сообщает информагентство ТАСС .

Политик подчеркнул, что родители, воспитывающие нескольких детей, ежедневно сталкиваются с повышенной нагрузкой, а потому заслуживают права на более продолжительный отдых.

«"Справедливая Россия" предлагает на 14 календарных дней увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей», — заявил депутат.

Согласно проекту закона, эта льгота будет доступна для семей, в которых растет трое или больше детей, и действовать до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Родители смогут использовать положенные дни в любое удобное для себя время — единовременно или разделив на части. Миронов напомнил, что соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме.

«Надеюсь, в весеннюю сессию Госдума его поддержит», — выразил уверенность парламентарий.

