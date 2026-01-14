В Госдуме рассматривают кардинальное обновление одного из ключевых инструментов демографической политики — программы семейной ипотеки. Идея, озвученная главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, предполагает переход от фиксированной льготной ставки к гибкой шкале, напрямую зависящей от количества детей в семье. Вместо текущих 6% для всех категорий заемщиков может быть введена прогрессивная система, где ставка снижается с рождением каждого следующего ребенка. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, в чем ключевые идеи инициативы.

Согласно обсуждаемой концепции, отправной точкой может стать процентная ставка на уровне 10% при оформлении кредита на семью с одним ребенком. При появлении второго ребенка она предлагается к снижению до 6%, третьего — до 4%, с дальнейшим уменьшением по мере снижения ключевой ставки Центробанка. Как подчеркнул Аксаков, проект находится на стадии дискуссии, а обратной силы закон иметь не будет — новые условия коснутся только тех, кто оформит кредит после вступления возможных изменений в силу.

Практическая логика инициативы заключается в создании дополнительного финансового стимула. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб пошла в предложениях еще дальше, заявив о допустимости введения нулевой ставки для семей с пятью и более детьми. По ее мнению, логичнее было бы стартовать с 6% на первого ребенка, снижая процент с ростом семьи, а с пятого ребенка вообще освобождать семью от выплаты процентов. При этом депутат отмечает, что реализация таких мер напрямую зависит от макроэкономической ситуации и уровня ключевой ставки ЦБ.

Параллельно с дискуссией о ставках с февраля 2026 года вступят в силу уже утвержденные изменения: льготный кредит можно будет использовать только один раз, оба супруга станут созаемщиками, а оформление так называемой донорской ипотеки будет исключено.

Новая же идея с дифференцированной ставкой направлена на то, чтобы сделать программу более адресной и эффективной, превратив ее из единовременной поддержки в длительный инструмент, поощряющий рождение нескольких детей.

