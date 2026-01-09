«Больше гарантий, меньше премий?». Долю окладов в структуре зарплат медиков сохранили на уровне 50%

Доля окладной части в общем доходе медицинских работников в следующем году должна составлять не менее половины. Соответствующее требование содержится в новом постановлении российского правительства.

Норматив распространяется на врачей и средний медицинский персонал как федеральных, так и региональных учреждений здравоохранения. Таким образом, действие правила, впервые введенного весной 2024 года и уже действовавшего в 2025-м, продлевается еще на год. Инициатива была реализована по поручению президента Владимира Путина, которое предписывало кабмину обеспечить повышение окладной части до 50% с апреля 2024 года.

Согласно тексту документа, учредители медучреждений обязаны ежеквартально и по итогам года отслеживать, чтобы доля выплат по окладам в структуре заработной платы составляла минимум 50%. При этом из расчета исключаются компенсационные выплаты. Важным условием является сохранение общего уровня доходов медиков на уровне не ниже показателей предыдущего года с учетом положенного по закону повышения.

Отдельно оговаривается, что при оценке доли оклада не учитываются выплаты, рассчитанные исходя из среднего заработка (например, отпускные или больничные). Контроль за исполнением этого решения возложен на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Фонд будет проводить ежеквартальный мониторинг и направлять его результаты в правительство: квартальные отчеты — до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовые итоги — до 10 февраля.

