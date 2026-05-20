Больше комфорта и динамики: обновленная Нива Legend пошла в серию до премьеры

Отечественный автоконцерн без лишней огласки начал конвейерную сборку рестайлинговой «Нивы», которая получит более мощный мотор и заметный объем конструктивных изменений. Об этом пишет Южный Федеральный.

Масштабы сборки и особенности новой оптики

Российский автомобильный гигант дал официальный старт предсерийному выпуску рестайлинговой внедорожной модели LADA Niva Legend. По заявлению директора по качеству автосборочных производств Виталия Парадизова, на текущем этапе сборка осуществляется в спокойном темпе: каждые сутки с конвейерной линии сходят по одному-два автомобиля.

Визуально отличить модернизированную версию от предшественницы будет достаточно сложно. Производитель не стал делать громких заявлений о возможном внедрении полностью светодиодной головной оптики, ограничившись напоминанием о том, что дневные ходовые огни (ДХО) модели уже переведены на светодиоды. Данное технологическое решение применяется на автомобилях семейства с 2024 года, что позволило повысить долговечность, общую безопасность и снизить энергопотребление. Благодаря диодам яркость ДХО выросла наполовину, а габаритных огней — в 2,5 раза.

Техническая модернизация и новый силовой агрегат

По заверениям представителей завода, классическая LADA Niva Legend в процессе рестайлинга получит гораздо более существенный пакет обновлений и доработок, нежели родственная модель LADA Niva Travel. Ключевым и самым долгожданным техническим изменением для отечественного внедорожника станет интеграция нового силового агрегата. Под капот автомобиля начнут устанавливать 1,8-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Ожидается, что появление этого мотора сделает легендарную машину более динамичной, мощной и комфортной при повседневной эксплуатации.

Ценовое позиционирование внедорожника

Глава продуктового маркетинга АвтоВАЗа Сергей Корниенко подчеркнул, что розничная стоимость рестайлинговой «Легенды» будет формироваться в строгом соответствии с масштабом внедренных конструктивных изменений. При этом на предприятии уверены, что обновленная модель сохранит привлекательность для покупателей за счет сбалансированного соотношения цены и качества. Для сравнения, ценовой диапазон на актуальные модификации внедорожника 2026 года выпуска сейчас варьируется в пределах от 1 099 000 до 1 258 000 рублей.